На Бали полицейские задержали украинку

На индонезийском острове Бали полиция задержала украинку и россиянина по подозрению в фальсификации результатов ПЦР-тестов.

Задержанными оказались 26-летняя Елена Мухина и экс-супруг российской певицы Айзи 42-летний Дмитрий Анохин, пишет издание Pattaya Now.

Представители Министерства здравоохранения в порту Падангбай обнаружили сомнительные данные в результатах теста, которые предоставила пара. Сотрудники связались с больницей, указанной в справках, и выяснили, что клиентов с такими данными у них не было.

Автор: pattayapeople.ru

В полиции задержанные заявили, что получили поддельные тесты у мужчины на острове Ломбок. Правоохранительные органы Карангасема проводят расследование, координируя действия с региональной полицией и посольствами Украины и РФ.

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Украинку 35-летнюю Дарью Шигаеву, которую власти Индонезии задержали по подозрению в хранении наркотиков, отпустили 11 ноября. С нее сняли обвинение. Женщину задержали 5 ноября в доме, в котором она год живет на Бали. Утром к ней приехали полицейские с представителями таможенной службы и сообщили, что в посылке, которую женщина получила из Украины, нашли следы наркотиков.