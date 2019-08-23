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В суде США рассказали, как "отбеливали" Януковича в глазах Запада

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В суде США рассказали, как &quot;отбеливали&quot; Януковича в глазах Запада
В суде также звучит фамилия украинского олигарха Виктора Пинчука, который якобы заплатил за этот отчет более 4,5 млн долларов. ФОТО: Reuters

Экс-партнер американского политтехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс рассказал в суде США, как и для чего в 2012 году в Штатах пытались обелить репутацию президента-беглеца Виктора Януковича.

Свидетельство Гейтса из-под Федерального окружного суда Вашингтона рассказал корреспондент "Голоса Америки".

Рик Гейтс отметил, что в 2012 году американские юристы делали отчет для "отбеливания" репутации Януковича в глазах Запада на фоне преследования Юлии Тимошенко. Отчет должен был доказать, что процесс преследования был справедливым, а не политически мотивированным, поясняет журналист.

В суде также звучит фамилия украинского олигарха Виктора Пинчука, который якобы заплатил за этот отчет более 4,5 млн долларов.

Гейтс добавил, что американские юристы встречались с "ключевыми европейскими фигурами" - Александром Квасневским и Пэтом Коксом, возглавлявший миссию Европарламента в Киеве. Их также надо было убедить в справедливости процесса над Тимошенко.

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