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понедельник, 06 сентября 2021 04:58

В Судане конфисковали партию российского оружия из Эфиопии

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В Судане конфисковали партию российского оружия из Эфиопии
Партия из 72 ящиков с автоматами прибыла в Судан вечером 4 сентября. Фото: Twitter

Власти Судана конфисковали в международном аэропорту столицы страны Хартума партию российского оружия, которая прибыла из Эфиопии. При этом часть груза успела "просочиться" в неизвестный пункт назначения.

Об этом сообщает Sawah Press. Партия из 72 ящиков с автоматами прибыла в Судан вечером 4 сентября из столицы Эфиопии Аддис-Абебы. При этом представитель правоохранительных органов отметил, что часть оружия "успела просочиться из аэропорта в неизвестный пункт назначения".

По его словам, информация о грузе указывает на то, что партия оружия была поставлена из России. Автоматы были поставлены в Эфиопию в мае 2019 года во время так называемой сидячей забастовки перед зданием Главного командования суданской армии.

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США больше не будут покупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V.

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