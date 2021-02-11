В страшное ДТП попали более 100 автомобилей: много погибших

В США сразу более 100 авто попали в страшное ДТП. Фото: NBS News

В США произошла масштабная авария с участием более 100 транспортных средств.

Жертвами ДТП стали по меньшей мере 5 человек, 36 человек были доставлены в медучреждения с разной степенью травм. Об этом сообщает NBS News.

"Авария произошла в штате Техас. На трассе столкнулись более 100 автомобилей. В настоящее время известно о 5 погибших, десятки пострадали", - говорится в сообщении.

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Движение по автостраде остановили. Спасатели занимаются разблокировкой аварии.

ДТП вызвало гололедица. Водителей призвали изменить маршрут и не ехать по этой трассе.

В России столкнулись легковушка Renault Megane и микроавтобус Mercedes-Benz, который перевозил граждан Украины. Три человека погибли, еще 7 - травмированы, в том числе 17-летний подросток.