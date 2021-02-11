В страшное ДТП попали более 100 автомобилей: много погибших

 
Ексклюзивы
1/5
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 252
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 333
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
2 Просмотров: 576
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 441
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 495
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Просмотров: 306
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 450
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
1 Просмотров: 585
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 783
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 405
Фото
Все фото
10
5
5
3
3
Влюбилась в мужчину, который старше нее на 51 год
Влюбилась в мужчину, который старше нее на 51 год
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
Коала за рулем: животное спровоцировало ДТП с участием 5 автомобилей
Коала за рулем: животное спровоцировало ДТП с участием 5 автомобилей
Металлист сделал гитару со скелета умершего дяди ради &quot;почтения памяти&quot;
Металлист сделал гитару со скелета умершего дяди ради "почтения памяти"
Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за &quot;сексуально откровенных&quot; снимков коров
Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за "сексуально откровенных" снимков коров
Видео
Все видео
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Интервью
1/5
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 351
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 441
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 450
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 783
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 1017
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 февраля 2021
Просмотров: 207
Мій Тікич
У січні хворів два тижні. Взяв перечитати "Оповідання про тварин" Сетона-Томпсона. Дійшов до місця, де чорно-бурий лис Доміно рятується від погоні ...
четверг, 11 февраля 2021 22:04

В страшное ДТП попали более 100 автомобилей: много погибших

1 Комментировать
В страшное ДТП попали более 100 автомобилей: много погибших
В США сразу более 100 авто попали в страшное ДТП. Фото: NBS News

В США произошла масштабная авария с участием более 100 транспортных средств.

Жертвами ДТП стали по меньшей мере 5 человек, 36 человек были доставлены в медучреждения с разной степенью травм. Об этом сообщает NBS News.

"Авария произошла в штате Техас. На трассе столкнулись более 100 автомобилей. В настоящее время известно о 5 погибших, десятки пострадали", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы

Движение по автостраде остановили. Спасатели занимаются разблокировкой аварии.

ДТП вызвало гололедица. Водителей призвали изменить маршрут и не ехать по этой трассе.

В России столкнулись легковушка Renault Megane и микроавтобус Mercedes-Benz, который перевозил граждан Украины. Три человека погибли, еще 7 - травмированы, в том числе 17-летний подросток.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В страшное ДТП попали более 100 автомобилей: много погибших». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Пасечники, магнаты и агрономы - кто развивал известную украинскую организацию

Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне

Год на посту: что говорил Ермак из кресла председателя ОП

Родился основатель электрической лампочки и телефона

Кремль начал поставлять ресурсы стране-агрессору

Ведущую партию возглавила новая лидерка

Грабитель убил сестру писателя

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 85720
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 48503
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 41166
Белла Хадид показала загар в бикини
Белла Хадид показала загар в бикини
6
 Просмотров: 18325
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 8694
Мир
Байден остановил строительство "стены Трампа"
Байден остановил строительство "стены Трампа" Просмотров: 135
Опубликовали новое видео штурма Капитолия
Опубликовали новое видео штурма Капитолия 1 Просмотров: 441
Полиция в России использует Face-ID в метро для задержаний на протестах
Полиция в России использует Face-ID в метро для задержаний на протестах 1 Просмотров: 216
Полиция предотвратила убийство президента
Полиция предотвратила убийство президента 1 Просмотров: 585
Женщине ампутировали пальцы - тяжелый случай коронавируса
Женщине ампутировали пальцы - тяжелый случай коронавируса Просмотров: 279
Больше всего комментируют
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
4
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
2
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Голосов: 12
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть