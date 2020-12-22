В стране запретили колядовать, чтобы сдержать коронавирус

Греческая целевая группа по коронавирусу запретила традиционное колядование. Фото: Facebook

В Греции запретили традиционное колядование в этот рождественский сезон, чтобы предотвратить распространение Covid-19.

В то же время, церквям будет разрешено открываться для верующих только на Рождество, Новый год и Богоявления 6 января, с ограничениями на количество людей, допускаемых внутрь в зависимости от размера церкви. Об этом сообщил заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, передает Ekathimerini.

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По его словам, разрешенное количество верующих в небольших церквях составит 25 человек, а в больших соборах - 50. Использование маски будет обязательным в течение всего ритуала.

Чтобы обеспечить соблюдение этих мер в праздничный период, полиция будет проводить усиленные проверки.

Министерство здравоохранения Украины утвердило план иммунизации населения от Covid-19. Вакцинировать население на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.