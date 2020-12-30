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среда, 30 декабря 2020 21:23

В стране зафиксировали антирекорд Covid-19 за сутки

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В стране зафиксировали антирекорд Covid-19 за сутки
С начала пандемии в Чехии зарегистрировали наибольшее количество заражений в сутки. Фото: Reuters

В Чехии зарегистрировали более 16 тыс. случаев инфицирования Covid-19 в сутки.

Ухудшение ситуации связывают с увеличением количества тестов. Так, во вторник было сделано 33 642 тесты, сообщает Radio Prague.

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"Во вторник тесты подтвердили заражение в 16 329 человек, что является рекордным показателем. Из них 2000 случаев приходится на Прагу. Рекордным также стало и соотношение положительных результатов в число проведенных тестов. Оно составляет 48,5%. Усложняется и ситуация в больницах - с 5712 госпитализированных 826 находится в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

За последние сутки в Украине обнаружили 7986 новых больных коронавирусом. Из них детей - 272, медработников - 453. По состоянию на утро 30 декабря имеем 1045348 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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