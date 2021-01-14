В стране зафиксировали 16 новых штаммов коронавируса

16 новых разновидностей коронавируса нашли исследователи из Кении на юго-востоке страны.
Штаммы уникальные, в других частях мира о них пока не сообщали, пишет East African.
Все эти мутации происходят в округе Таити с конца прошлого года. У них есть генетическая разница от штаммов из Британии и ЮАР.
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"Особенность новых штаммов заключается в том, что они способны быстро распространяться. В начальной фазе заболевания их трудно определить в инфицированных", - заявил один из участников исследований Чарльз Агота.
Исследователи утверждают, что именно через эти штаммы в стране увеличилось количество больных.
В то же время ученые предупреждают, что эти выводы являются предварительными, поэтому они продолжают работу над раскрытием их полного генома. Им помогает Всемирная организация здравоохранения.
Ученые медицинского центра Университета штата Огайо в США обнаружили в стране 2 новых штамма коронавируса. В отчете отмечается, что один из них похож на "британский" коронавирус, сообщает CNBC.
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