Новые штаммы коронавируса зафиксировали в США

Ученые медицинского центра Университета штата Огайо, что в США, обнаружили в стране два новых штамма коронавируса.
В отчете ученых отмечается, что один из них похож на "британский" коронавирус, сообщает CNBC.
Первый из двух указанных штаммов был обнаружен у пациента из Огайо.
Второй штамм с тремя мутациями обнаружили в городе Колумбус.
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По мнению медиков, второй штамм более заразен, чем ранее известные виды коронавируса.
В конце 2020 в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.
По данным исследований, он на 50-74% заразнее вируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19.
VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.
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