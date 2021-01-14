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четверг, 14 января 2021 01:09

Новые штаммы коронавируса зафиксировали в США

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Новые штаммы коронавируса зафиксировали в США
В США обнаружили два новых штамма коронавируса. Фото: Reuters

Ученые медицинского центра Университета штата Огайо, что в США, обнаружили в стране два новых штамма коронавируса.

В отчете ученых отмечается, что один из них похож на "британский" коронавирус, сообщает CNBC.

Первый из двух указанных штаммов был обнаружен у пациента из Огайо.

Второй штамм с тремя мутациями обнаружили в городе Колумбус.

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По мнению медиков, второй штамм более заразен, чем ранее известные виды коронавируса.

В конце 2020 в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.
По данным исследований, он на 50-74% заразнее вируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

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