В стране вводится режим чрезвычайной ситуации

В Японии режим чрезвычайной ситуации. Фото: JapanNews

Япония планирует объявить режим чрезвычайной ситуации в Токио и трех соседних префектурах Сайтама, Тиба и Канагава.

Такое решение власти приняли в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса, этом сообщает NHK.

По словам премьер-министра страны Есихидэ Суги, в первые три дня нового года число новых случаев заражения в этих районах оставалось крайне высоким, и обществу необходимо направить "более сильное послание".

Ожидается, что объявленный режим ЧС будет действовать приблизительно один месяц.

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Раньше, Всемирная организация здравоохранения заявила о волнении из-за того, что Китай задерживает разрешение на приезд комиссии, которая должна изучить, откуда взялся коронавирус.