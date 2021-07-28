В стране вакцинировали 90% населения

Буддийскому монаху делают прививку перед портретом короля Бутана / Getty Images

Гималайское королевство Бутан полностью вакцинировало 90% взрослого населения.

Это сделали за семь дней после получения вакцин через иностранные пожертвования. Об этом пишет Al Jazeera.

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Крошечная страна, зажатая между Индией и Китаем, является домом для почти 800 тыс. человек. За данными ООН, это, возможно, самая быстрая кампания вакцинации.

"Нам нужен мир, в котором страны, у которых есть излишки вакцин, жертвуют тем, кто до сих пор не получил их. Мир может у них поучиться. В такой стране, как Бутан, мало врачей, мало медсестер, но есть целеустремленный король и лидеры в правительстве", - говорит представитель ООН в Бутане Уилл Паркс.

Крошечная страна быстро израсходовала большинство из 550 тыс. доз вакцин AstraZeneca, подаренных Индией в конце марта. В начале апреля Индия прекратила экспорт вакцин из-за огромного всплеска коронавируса дома. Столкнувшись с растущим разрывом во времени между первой и второй дозами, Бутан обратился с призывом к миру. Полмиллиона доз Moderna пожертвовали США, 250 тыс. Дания, 150 тыс. должны прибить из Хорватии, Болгарии и Китая.

Бутан, известный тем, что измеряет валовое национальное счастье. Там зарегистрировали менее 2,5 тыс. случаев коронавируса и две смерти.

Многие западные страны с гораздо большими ресурсами еще не вакцинировали такое большое количество взрослых, имеющих право на вакцинацию.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что небольшая численность населения Бутана помогла, но страна также извлекла выгоду из убедительных и эффективных сообщений от высших должностных лиц и налаженной системы хранения. Правительство Бутана возглавляют практикующие врачи. Премьер, глава МИД и министр здравоохранения - профессионалы медики.

Премьер Лотай Черинг и король Джигме Кхесар Намгьел Вангчук также были ранними сторонниками вакцины, что развеяло опасения населения. Король сам совершил поездку по стране, чтобы повысить осведомленность о вакцинации.

Бутан - последнее буддийское королевство в Гималаях, но оно перешло от абсолютной монархии к демократической конституционной монархии.

В Италии с февраля 2021 почти 99% смертей от осложнений Covid-19 зафиксировали среди людей, которые не были полностью вакцинированы.