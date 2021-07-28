99% смертей от Covid-19 приходится на не полностью вакцинированных - исследование

Вакцинированые болеют меньше - исследование. Фото: Reuters

В Италии с февраля 2021 почти 99% смертей от осложнений Covid-19 зафиксировали среди людей, которые не были полностью вакцинированы.

С 1 февраля по 21 июля в Италии зафиксировали 423 случая смерти от осложнений Covid-19 среди полностью вакцинированных людей. Это составляет 1,2% от общего количества - 35 776 смертей от осложнений заболевания, говорится в исследовании Национального института здравоохранения Италии (ISS), цитирует Reuters.

Полностью вакцинированые люди, которые умерли от осложнений Covid-19, были старше тех, кто умер без полной вакцинации. В среднем разница составляет 88,6 против 80 лет.

До заражения коронавирусом у вакцинированных умерших были более серьезные проблемы со здоровьем.

Исследователи проанализировали данные о смертях 70 из 423 полностью вакцинированных людей, умерших от осложнений Covid-19. Выяснилось, что они имели в среднем по пять хронических заболеваний. Зато среди полностью не привитых этот показатель составлял 3,7.

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По меньшей мере одну дозу вакцины в Италии уже получили 62% людей. 50,2% граждан уже завершили вакцинацию. Зафиксировали 4,3 миллиона случаев коронавируса. Почти 128 000 человек умерли от осложнений. В течение последних дней в Италии обнаруживают по 4-5 тысяч новых случаев каждый день. Это больше, чем в июне, однако количество смертей остается сравнительно невысокой - с начала июля она держится в пределах 30.