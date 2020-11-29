В стране уничтожают более 10 тысяч индеек

На ферме на севере Англии в индюков обнаружили птичий грипп.
В связи с этим приняли решение уничтожить 10 500 птиц. Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что вокруг пораженной фермы временно установили контроль.
"Мы безотлагательно исследуем, возможно, что вирус с этой фермы распространился дальше", - рассказал главный санитарный врач Департамента сельского хозяйства.
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Она также призвала птицеводов особенно пристально следить за состоянием здоровья на своих фермах и немедленно сообщать о подозрительных случаях.
Как сообщается, болезнь может распространяться в домашней птицы и других птиц, содержащихся в неволе, во время зимней миграции диких птиц с материковой части Европы.
В Агентстве общественного здоровья Англии отмечают, что случай не представляет угрозы для здоровья людей.
Франция впервые обнаружила присутствие коронавируса на норковой ферме в Eure-et-Loir. Так, всех животных на ферме уничтожат.
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