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суббота, 06 марта 2021 20:42

В стране перенесли выборы из-за Covid-19

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В стране перенесли выборы из-за Covid-19
До такого рішення прийшли за підсумками обговорень з представниками парламентських партій. Фото: Reuters

В Финляндии перенесли муниципальные выборы из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Так, выборы состоятся 13 июня. Об этом сообщает Yle.

К такому решению пришли, чтобы обеспечить законность и безопасность для здоровья граждан.

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Сначала выборы в стране должны были пройти 18 апреля.

До конца года Украине необходимо вакцинировать от коронавируса 30 млн граждан. Это значит, что нужно прививать по 100 тыс. человек ежедневно.

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Дата
06
марта

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