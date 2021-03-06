В стране перенесли выборы из-за Covid-19

В Финляндии перенесли муниципальные выборы из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.
Так, выборы состоятся 13 июня. Об этом сообщает Yle.
К такому решению пришли, чтобы обеспечить законность и безопасность для здоровья граждан.
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Сначала выборы в стране должны были пройти 18 апреля.
До конца года Украине необходимо вакцинировать от коронавируса 30 млн граждан. Это значит, что нужно прививать по 100 тыс. человек ежедневно.
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