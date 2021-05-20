В стране нашествия мышей - едят урожай, кусают людей

Мыши, убиты на одной из ферм / News.com.au

Более полугода восточные районы Австралии страдают от беспрецедентного нашествия мышей.

Школы, дома и больницы заполонили грызуны, фермеры теряют урожай на сотни тысяч долларов, а целые города задыхаются от смрада, который оставляют грызуны. Об этом пишет News.com.au.

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Ситуация нанесла серьезный экономический ущерб. Многие фермеры наиболее пострадавших общин только начали восстанавливаться после недавней продолжительной засухи.

Мыши могут пережить длительные засухи, которые продолжались в Австралии последние несколько лет, а потом быстро размножаться, когда есть много пищи и воды. После длительной засухи, летом и осенью на континенте обильно шел дождь. В Южном полушарии сейчас осень и скоро зима. Также участились случаи, когда люди обращаются к врачам, потому что их покусали животные.

Мыши начинают размножаться в возрасте 6 недель и рожают в течение 21 дня после этого. Обычно 6-10 детенышей. Пара мышей может за сезон родить до 500 детей. В этом году сезон размножения продолжался с лета до осени.

Из-за мышей некоторые фермеры потеряли весь урожай, а другие тратят десятки тысяч долларов, чтобы вытравить грызунов. Опросы показывают, что треть фермеров потеряли урожая на сумму от $15,5 тыс. До $116 тыс. На прошлой неделе местные власти объявили о пакете помощи фермерам на $39 млн. Министр сельского хозяйства Адам Маршалл сказал также, что фермеры смогут бесплатно обрабатывать свое зерно в специальных центрах, которые будут развернуты. Также им будут раздавать яд против грызунов.

Кроме этого, местные власти запустит беспрецедентные исследования для выявления и разработки будущих инструментов для борьбы с нашествием мышей, включая биологический контроль.