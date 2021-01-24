В стране начинают массовую вакцинацию подростков от коронавируса

В Израиле начали делать прививки подросткам. Фото: Reuters

В Израиле начинают делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 16 до 18 лет.

Об этом сообщает The Time of Israel.

"Вакцинация подростков - следующий этап в массовом кампании, которую проводит страна. Сейчас Израиль вакцинировал от коронавируса около 2,5 млн граждан. Всего же стране проживает около 9 млн населения", - сказано в сообщении.

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Расширение категорий лиц, получающих вакцину, на подростков 11 и 12 классов произошло на фоне введения новых карантинных ограничений из-за вспышки заболеваемости.

За последние сутки в Украине обнаружили 3915 новых больных коронавирусом. Всего, по состоянию на утро 24 января, имеем 1191812 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 861 летальных. 83 пациентов умерли за последние сутки.