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среда, 28 июля 2021 07:49

В стране начали вакцинировать детей от 5 до 11 лет

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В стране начали вакцинировать детей от 5 до 11 лет
На прививку смогут претендовать лишь те, кто имеют серьезные заболевания. Фото: pixabay.com

В Израиле разрешили вакцинировать против коронавируса детей от 5 до 11 лет.

В то же время на прививки смогут претендовать лишь те, кто имеют заболевания, которые могут привести к осложнениям или смерти от Сovid-19, пишет The Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

"На вакцину будут претендовать лишь дети, которые страдают на тяжелое ожирение, хронические заболевания легких, серьезные нарушения нервного развития, застойную сердечную недостаточность, серпоподібну анемию и тяжелые аутоиммунные заболевания", - поясняет ведомство.

Решение приняли после исследования компаний Pfizer/BioNTech и Moderna влияния Сovid-вакцины на детей. Детям будут вводить третью часть от обычной дозы препарата Pfizer.

Представители Moderna заявили, что ожидают получить достаточно данных для подачи заявки на разрешение использования своего препарата для детей младшего возраста до конца текущего года или в начале 2022-го. В Pfizer отметили, что подадут заявку на разрешение массовых прививок детей в возрасте от 5 до 11 лет уже в сентябре.

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В Израиле 63,7% людей получили по меньшей мере одну дозу вакцины. 58,9% граждан уже завершили вакцинацию. В стране уже вакцинируют подростков. Страна старается прививать как можно больше людей на фоне распространения более опасного штамма Delta.

В мае-июне на фоне успешной кампании вакцинации в Израиле почти перестали выявлять новых больных. Однако с начала июля снова стали фиксировать большое количество инфицированных. В то же время количество летальных исходов продолжает оставаться невысоким.

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