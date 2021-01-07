В стране массово уничтожают птиц из-за вспышки птичьего гриппа

В Индии зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Фото: Reuters

В Индии вылавливают тысячи птиц из-за вспышки птичьего гриппа.

Болезнь обнаружили у уток, ворон и диких гусей минимум в десяти местах по всей стране. Об этом сообщает CNN.

Власти южного штата Керала приказала уничтожить 38 тыс. птиц после того, как в двух районах штата нашли тела больных животных. Вылавливать животных будет 19 команд.

Сейчас поймали уже 17 тыс. птиц. В некоторых местах также уничтожали яйца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В стране уничтожают более 10 тысяч индеек

В северном штате Химачал-Прадеш от гриппа погибли 3000 птиц в заповеднике для дикой природы. Большинство пострадавших - перелетные птицы.

Птичий грипп - тяжелое инфекционное и респираторное заболевание птиц, вызванное вирусом H5N1. Его штаммы обычно не заражают людей, но бывают мутации, передающиеся людям.

Туризм в некоторых частях северной Индии был приостановлен после того, как около 1,7 тыс. перелетных птиц нашли мертвыми. Большинство из них - гуси. Предыдущие отчеты анализов тушек птиц подтвердили наличие в них птичьего гриппа. Это 4-й индийский штат, где зафиксировали инфекцию.