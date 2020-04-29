В стране, которая отказалась от карантина, за неделю умерли 2505 человек

В Швеции за неделю умерли 2505 человек. Фото: www.shutterstock.com

В Швеции с 6 по 12 апреля, умерли 2505 человек. Это 358 летальных случаев в день.

"Это предварительные статистические данные, а потому количество погибших в течение последних недель еще может возрасти", - отметил представитель Statistics Sweden Томаш Йоханссон.

Показатель превысил предыдущий "антирекорд": в первую неделю 2000 года в стране умерли 2364 человек.

Не все зарегистрированные летальные случаи являются следствием пандемии Covid-19. Однако, именно коронавирус стал причиной увеличения количества смертей по сравнению с предыдущими годами.

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С начала вспышки в Швеции коронавирусной инфекции подхватили более 19 000 человек. 2355 из них умерли от осложнений заболевания, тогда как еще более тысячи пациентов выздоровела.

Швеция, несмотря на более две тысячи умерших и рост численности инфицированных, не вводила карантина. Только закрыла для посещений тюрьмы, дома для престарелых и запретила собираться в компаниях больше, чем по полсотни человек. Даже главный эпидемиолог Швеции показательно ездит в метро без маски.