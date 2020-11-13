В стране атаковали военную базу: много погибших

В Афганистане талибы атаковали военную базу. Фото: Reuters

В провинции Кундуз в Афганистане террористы Талибана напали на военную базу.

14 силовиков погибли, еще 12 ранены. Об этом сообщает TOLO News в пятницу, 13 ноября.

"Среди погибших во время атаки террористов - 12 сотрудников сил безопасности и двое полицейских. Силовики убили по меньшей мере 10 талибов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Франции исламисты совершили еще 2 нападения

Отмечается, что во время атаки талибы смогли на несколько часов взять под контроль ключевую военную базу в северной провинции, но афганские силы все же смогли ее отбить во время многочасового боя.

В Кабуле произошла стрельба в университете. Погибли по меньшей мере 24 человека, еще более 50 - получили ранения. Трое вооруженных злоумышленников ворвались в аудиторию со студентами и открыли стрельбу. Подавляющее большинство погибших - молодые люди в возрасте от 15 до 26 лет.