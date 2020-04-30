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четверг, 30 апреля 2020 01:05

В США заявили об успешных тестах лекарств от коронавируса

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В США заявили об успешных тестах лекарств от коронавируса
В США тестируют лекарства от коронавируса. Фото: Укринформ

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил, что результаты исследования пробного лекарственного средства против коронавируса "Ремдесивир" показали "довольно хорошие новости".

Среднее время выздоровления у пациентов, принимавших препарат, составило 11 дней, по сравнению с 15 днями в группе плацебо. Результаты также свидетельствуют об уменьшении уровня смертности: показатель летальности в группе людей, принимавших "Ремдесивир", составляет 8%, а в группе плацебо - 11,6%, сообщает CNBC.

"Доказано, что лекарство может блокировать этот вирус. Когда вы знаете, что лекарство действует, вы должны сообщить людям в группе плацебо, чтобы они могли его принять. Это будет новый стандарт медицинской помощи", - заявил Фаучи.

Ожидается, что представители здравоохранения США опубликуют полные результаты исследования препарата.

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Производитель препарата, биотехнологическая компания Gilead Sciences, также опубликовал предварительные результаты своего собственного исследования, которые показали, что состояние почти половины пациентов, получавших в течение пяти дней дозу "Ремдесивира", улучшились. В клиническом исследовании приняли участие 397 пациентов с тяжелыми случаями Covid-19.

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