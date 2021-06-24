В США заговорили о возможных военных конфликтах

Министр обороны США рассказал о возможных войнах. Фото: Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что при подготовке предложений по оборонному бюджету США учитывались возможности новых войн.

"Министерство обороны должно быть готовым к тому, чтобы идти в ногу с нашими конкурентами... и при необходимости сражаться и выиграть следующую войну... не последнюю", - приводит слова министра сайт Пентагона.

Бюджет учитывает необходимость уделять все более серьезное внимание Китаю, в связи с чем на "тихоокеанскую инициативу сдерживания" предусмотрено израсходовать более $5 млрд.

В качестве приоритетных задач, учтенных при составлении бюджета, Остин назвал "противостояние враждебности со стороны России, особенно в киберпространстве".

На кибербезопасность, операции в киберпространстве, а также исследования и разработки в области кибербезопасности предусмотрено выделение $10 млрд.

Бюджетом, по словам Остина, предусмотрены "инвестиции в гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект, микроэлектронику, технологии 5G, системы космического базирования, судостроение и ядерную модернизацию". Он отметил, что на модернизацию ядерной триады запланировано выделение почти $28 млрд, на исследования, разработки и испытания в области новых вооружений - $112 млрд.

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ООН отмечает увеличение значимости ядерного оружия в национальных стратегиях. Среди причин - наращивание многополярного ядерного порядка, региональная напряженность и гонка вооружений.