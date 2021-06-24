В США заговорили о возможных военных конфликтах

 
Ексклюзивы
1/5
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 216
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1008
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 234
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 567
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1548
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 693
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 207
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 549
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 657
Фото
Все фото
6
6
3
11
5
&quot;Клубничный месяц&quot;: когда наблюдать последнее суперлуние года
"Клубничный месяц": когда наблюдать последнее суперлуние года
В тюрьме открыли отель, ничего там не меняя
В тюрьме открыли отель, ничего там не меняя
Сорванные крыши и подтопленные улицы: в Польше пронесся мощный ураган
Сорванные крыши и подтопленные улицы: в Польше пронесся мощный ураган
Как разбогатеть на разводе: 11 женщин, получивших самые щедрые отступные
Как разбогатеть на разводе: 11 женщин, получивших самые щедрые отступные
Начался фестиваль, на котором едят собак
Начался фестиваль, на котором едят собак
Видео
Все видео
Слон ночью вломился к женщине на кухню: момент попал на видео
Слон ночью вломился к женщине на кухню: момент попал на видео
Власть уничтожила контрабандные автомобили стоимостью $58 млн
Власть уничтожила контрабандные автомобили стоимостью $58 млн
Жизнь человека до нашей эры: мумии из Древнего Египта сделали МРТ
Жизнь человека до нашей эры: мумии из Древнего Египта сделали МРТ
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
Мужчина надул мыльный пузырь в десятки метров
Мужчина надул мыльный пузырь в десятки метров
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 666
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 693
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1395
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 261
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
23 июня 2021
Просмотров: 324
Нормальні чоловіки
У містечку, де живе моя мати, ходжу до двох Оксан. Одна – робить нігті, друга – стриже. У першої – свекруха в Німеччині. Вийшла ...
четверг, 24 июня 2021 06:30

В США заговорили о возможных военных конфликтах

  Комментировать
В США заговорили о возможных военных конфликтах
Министр обороны США рассказал о возможных войнах. Фото: Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что при подготовке предложений по оборонному бюджету США учитывались возможности новых войн.

"Министерство обороны должно быть готовым к тому, чтобы идти в ногу с нашими конкурентами... и при необходимости сражаться и выиграть следующую войну... не последнюю", - приводит слова министра сайт Пентагона.

Бюджет учитывает необходимость уделять все более серьезное внимание Китаю, в связи с чем на "тихоокеанскую инициативу сдерживания" предусмотрено израсходовать более $5 млрд.

В качестве приоритетных задач, учтенных при составлении бюджета, Остин назвал "противостояние враждебности со стороны России, особенно в киберпространстве".

На кибербезопасность, операции в киберпространстве, а также исследования и разработки в области кибербезопасности предусмотрено выделение $10 млрд.

Бюджетом, по словам Остина, предусмотрены "инвестиции в гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект, микроэлектронику, технологии 5G, системы космического базирования, судостроение и ядерную модернизацию". Он отметил, что на модернизацию ядерной триады запланировано выделение почти $28 млрд, на исследования, разработки и испытания в области новых вооружений - $112 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб

ООН отмечает увеличение значимости ядерного оружия в национальных стратегиях. Среди причин - наращивание многополярного ядерного порядка, региональная напряженность и гонка вооружений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В США заговорили о возможных военных конфликтах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
13
 Просмотров: 8777
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 8757
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21 Просмотров: 6336
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 6120
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 5634
Мир
Спасатели спасли секс-куклу, приняв за потопающего
Спасатели спасли секс-куклу, приняв за потопающего Просмотров: 99
Канада не нашла умысла Ирана в уничтожении самолета МАУ
Канада не нашла умысла Ирана в уничтожении самолета МАУ Просмотров: 81
Вынесли первый приговор за штурм Капитолия: женщину осудили на 3 года условно
Вынесли первый приговор за штурм Капитолия: женщину осудили на 3 года условно Просмотров: 54
Госсекретарь США заявил, что "Северный поток-2" грозит Украине и призвал Германию уменьшить риски при его введении
Госсекретарь США заявил, что "Северный поток-2" грозит Украине и призвал Германию уменьшить риски при его введении Просмотров: 54
Не было с 2014 года. Меркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит ЕС - СМИ
Не было с 2014 года. Меркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит ЕС - СМИ Просмотров: 189
Больше всего комментируют
5
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
В Украине чествуют память жертв Второй мировой войны
Голосов: 738
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть