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среда, 17 февраля 2021 19:00

В США взорвали казино Трампа

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В США взорвали казино Трампа
Снос казино транслировали на ТВ. Фото: Facebook

В США контролируемым взрывом снесли здание Trump Plaza, в которой были расположены отель и казино.

Событие транслировали многие телеканалы США, а ведущие назвали ее "сокрушительным концом правления" Дональда Трампа.

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За взрывом в Атлантик-Сити наблюдали представители власти города и обладатели билетов, которые продавались онлайн.

Ранее власти выставили на аукцион право нажать кнопку подрыва здания по случаю поражения Трампа на выборах. Они хотели собрать средства на городской юношеский клуб с профессиональным обучением подростков. Деньги пожертвовали ряд фирм и Hard Rock Hotel and Casino.

Подрывала казино фирма с Мэриленда Controlled Demolition Inc., которая снесла 28 зданий в Лас-Вегасе и несколько в Атлантик-Сити.

Отель-казино Trump Plaza в Атлантик-Сити закрыли в 2014 году. Trump Plaza было первым из трех казино, которыми Трамп владел до того, как его игорный бизнес в Атлантик-Сити обанкротился. Снос изначально было запланировано на 31 декабря 2020 года, но его решили отложить на начало февраля 2021 года.

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