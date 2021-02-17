В США взорвали казино Трампа

В США контролируемым взрывом снесли здание Trump Plaza, в которой были расположены отель и казино.
Событие транслировали многие телеканалы США, а ведущие назвали ее "сокрушительным концом правления" Дональда Трампа.
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За взрывом в Атлантик-Сити наблюдали представители власти города и обладатели билетов, которые продавались онлайн.
Ранее власти выставили на аукцион право нажать кнопку подрыва здания по случаю поражения Трампа на выборах. Они хотели собрать средства на городской юношеский клуб с профессиональным обучением подростков. Деньги пожертвовали ряд фирм и Hard Rock Hotel and Casino.
Подрывала казино фирма с Мэриленда Controlled Demolition Inc., которая снесла 28 зданий в Лас-Вегасе и несколько в Атлантик-Сити.
LOOK: The Trump Plaza Hotel and Casino in Atlantic City is demolished. The hotel has been closed since 2014 pic.twitter.com/qniUzxp8Nk— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 17, 2021
Muslims in Jersey City actually cheering watching this https://t.co/CPb2GSPUvn— The Daily Show (@TheDailyShow) February 17, 2021
Отель-казино Trump Plaza в Атлантик-Сити закрыли в 2014 году. Trump Plaza было первым из трех казино, которыми Трамп владел до того, как его игорный бизнес в Атлантик-Сити обанкротился. Снос изначально было запланировано на 31 декабря 2020 года, но его решили отложить на начало февраля 2021 года.
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