В США взорвали казино Трампа

В США контролируемым взрывом снесли здание Trump Plaza, в которой были расположены отель и казино.

Событие транслировали многие телеканалы США, а ведущие назвали ее "сокрушительным концом правления" Дональда Трампа.

За взрывом в Атлантик-Сити наблюдали представители власти города и обладатели билетов, которые продавались онлайн.

Ранее власти выставили на аукцион право нажать кнопку подрыва здания по случаю поражения Трампа на выборах. Они хотели собрать средства на городской юношеский клуб с профессиональным обучением подростков. Деньги пожертвовали ряд фирм и Hard Rock Hotel and Casino.

Подрывала казино фирма с Мэриленда Controlled Demolition Inc., которая снесла 28 зданий в Лас-Вегасе и несколько в Атлантик-Сити.

LOOK: The Trump Plaza Hotel and Casino in Atlantic City is demolished. The hotel has been closed since 2014 pic.twitter.com/qniUzxp8Nk