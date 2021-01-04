В США выбрали спикера Конгресса

Нэнси Пелоси (Демократическая партия) избран спикером Палаты представителей нового, 117 созыва, Конгресса США.
Об этом сообщил телеканал FoxNews. Так, 80-летняя конгрессмен одержала победу над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти - политик получила 216 голосов против 209 в ее оппонента.
Пелоси занимает упомянутую должность уже четвертый раз. Она была спикером Конгресса предыдущего созыва, также с января 2007 года по январь 2011 года (110-го и 111-го созывов).
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Тем временем Конгресс США начал работать в новом составе. В то же время, контроль над Сенатом еще не определился.
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