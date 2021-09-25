В США впервые обнаружили больного Covid-19 хорька

Хорек заразился коронавирусом от человека. Фото: twitter.com/USFWSMtnPrairie

В американском штате Флорида впервые на территории США зафиксировали заражения хорька коронавирусом.

Животное привезли в страну из Словении. Об этом сообщает AP.

Представители Министерства сельского хозяйства США сообщили, что образцы хорька протестировали на наличие вируса после того, так как у животного обнаружили типичные симптомы болезни: чихание и кашель. Американские чиновники считают, что хорек заразился коронавирусом от человека.

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По всему миру ккоронавирус зарегистрировали в нескольких видов животных. Обычно это животные, которые контактировали с зараженными людьми.

В общем, распространения коронавируса от животных на людей довольно незначителен.

В Украине введут обязательную Covid-вакцинацию для чиновников и работников образования. Соответствующее решение приняли на заседании правительства 22 сентября. Законодательство Украины предусматривает такие меры, подчеркнул глава Минздрава Виктор Ляшко.