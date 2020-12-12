В США в течение суток начнется вакцинация от Covid-19

США начинает вакцинацию от коронавируса. Фото: Reuters

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Выдано разрешение на использование вакцины в экстренных ситуациях, к которым относятся эпидемии, сообщает CNN.

Для получения использования вакцины и в других условиях компаниям необходимо подать отдельную заявку.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация начнется в течение 24 часов. Вакцинация будет бесплатной.

Отправка 1 миллиона доз вакцины уже началась во все штаты.

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Напомним, вакцина от Covid-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.