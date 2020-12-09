В США умерли добровольцы, на которых испытывали вакцину от коронавируса Pfizer

Умерло 6 добровольцев после вакцинации от коронавируса. Фото: pravda.com

В США умерли 6 добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса Pfizer.

Двум погибшим ввели настоящий препарат, а другим - плацебо, сообщается в докладе Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

Все погибшие участники были старше 55 лет и имели проблемы со здоровьем.

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У одного добровольца был атеросклероз и ожирение. Он умер через 3 дня после первой вакцинации.

У другого вакцинованного произошла остановка сердца через 60 дней после введения второй части вакцины. Через 3 дня он умер.

Два пациента, которые приняли плацебо, умерли от инфаркта и инсульта. Причина смерти двух других выясняется.

Вакцина британско-шведской компании AstraZeneca в среднем эффективная в 70% случаев заболевания.