В США стреляли в боулинг-клубе. Трое погибших

В США в результате стрельбы в боулинг-клубе города Рокфорд штата Иллинойс три человека погибли и еще трое получили ранения. Об этом сообщает CNN.
Инцидент произошел около 19:00 в субботу, 26 декабря. После прибытия полиции злоумышленник еще находился в здании. Он открывал огонь как внутри заведения, так и на улице.
Злоумышленник задержан и сейчас находится под стражей.
Пострадавших доставили в местную больницу.
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Среди пострадавших было как минимум двое подростков.
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