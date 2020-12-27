В США стреляли в боулинг-клубе. Трое погибших

нападавший стрелял в помещении клуба. Фото CNN

В США в результате стрельбы в боулинг-клубе города Рокфорд штата Иллинойс три человека погибли и еще трое получили ранения. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел около 19:00 в субботу, 26 декабря. После прибытия полиции злоумышленник еще находился в здании. Он открывал огонь как внутри заведения, так и на улице.

Злоумышленник задержан и сейчас находится под стражей.

Пострадавших доставили в местную больницу.

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Среди пострадавших было как минимум двое подростков.