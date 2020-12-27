В США стреляли в боулинг-клубе. Трое погибших

 
Ексклюзивы
1/5
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 288
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 6111
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 630
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 468
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19044
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 909
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2601
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2259
Фото
Все фото
5
6
7
7
3
&quot;Школы и садики платные&quot;, - украинка рассказала об образовании в ОАЭ
"Школы и садики платные", - украинка рассказала об образовании в ОАЭ
В центре города прогремел мощный взрыв: фото
В центре города прогремел мощный взрыв: фото
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Украинка рассказала, как открыла компанию по медицинскому туризму
Украинка рассказала, как открыла компанию по медицинскому туризму
Праздник к нам приходит: Flightradar начали отслеживать маршрут саней Санта-Клауса
Праздник к нам приходит: Flightradar начали отслеживать маршрут саней Санта-Клауса
Видео
Все видео
Беларуь начала очередной воскресный марш
Беларуь начала очередной воскресный марш
"Без него некому обеспечить его безопасность" - Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства, но боится
"Без него некому обеспечить его безопасность" - Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства, но боится
По телевизору показали фейковое обращение королевы Великобритании
По телевизору показали фейковое обращение королевы Великобритании
"Убийца во всем признался" - Навальный позвонил участнику своего отравления
"Убийца во всем признался" - Навальный позвонил участнику своего отравления
На Гавайях произошло извержение вулкана
На Гавайях произошло извержение вулкана
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
Просмотров: 459
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19044
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 306
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1332
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1989
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
25 декабря 2020
Просмотров: 360
Десять тез про 2020-й
Рік скоро завершиться, тож дозвольте мені написати 10 філософських тез про цей складний 2020-й. 1.У світі поменшало свободи. Захід, який критикував ...
воскресенье, 27 декабря 2020 12:19

В США стреляли в боулинг-клубе. Трое погибших

  Комментировать
В США стреляли в боулинг-клубе. Трое погибших
нападавший стрелял в помещении клуба. Фото CNN

В США в результате стрельбы в боулинг-клубе города Рокфорд штата Иллинойс три человека погибли и еще трое получили ранения. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел около 19:00 в субботу, 26 декабря. После прибытия полиции злоумышленник еще находился в здании. Он открывал огонь как внутри заведения, так и на улице.

Злоумышленник задержан и сейчас находится под стражей.

Пострадавших доставили в местную больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв в Нэшвилле. Полиция установила возможного сообщника

Среди пострадавших было как минимум двое подростков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В США стреляли в боулинг-клубе. Трое погибших». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Террорист убил пакистанскую политическую лидерку Беназир Бхутто

Самое читаемое
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
 1 Просмотров: 21744
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
 Просмотров: 12357
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
3
 Просмотров: 9540
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
7
 Просмотров: 9504
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
5
 Просмотров: 5670
Мир
Открыли рекордно длинный подводный тоннель за $ 6 млрд
Открыли рекордно длинный подводный тоннель за $ 6 млрд Просмотров: 54
Додон после окончательного поражения улетел в Москву
Додон после окончательного поражения улетел в Москву Просмотров: 324
SpaceX начинает предстартовые испытания корабля для полетов на Марс
SpaceX начинает предстартовые испытания корабля для полетов на Марс Просмотров: 27
Беларуь начала очередной воскресный марш
Беларуь начала очередной воскресный марш
 Просмотров: 198
Террорист убил пакистанскую политическую лидерку Беназир Бхутто
Террорист убил пакистанскую политическую лидерку Беназир Бхутто
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
4
Мы же не мясом воюем - в СНБО раскритиковали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации"
3
Зеленский не получил приглашение на инаугурацию Байдена
1
Зеленский рассказал о главе Минздрава
1
"Квартал 95" высмеял предпринимателей, которые вышли на митинг #SaveФОП
1
Российские военные обстреляли "Детский мир"
Голосов: 231
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть