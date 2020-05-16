В США согласились частично возобновить финансирование ВОЗ

Объем финансирования составит столько же, сколько составляют взносы Китая. Фото: Reuters

Соединенные Штаты частично восстановят финансирование Всемирной организации здравоохранения.

США согласились платить столько же, сколько составляют взносы Китая. Об этом говорится в письме генеральному директору ВОЗ Тедросу Гебреисусу, передает телеканал Fox News.

Если платежи США будут равны взносам Китая, то новый уровень финансирования Соединенных Штатов будет составит примерно одну десятую от прежнего объема, который составил $400 млн в год.

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Как отмечается, президент США Дональд Трамп приостановил американские взносы ВОЗ до 14 апреля.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что США прекращают финансирование ВОЗ на время расследования "сокрытие распространение коронавируса и ошибки в реагировании на него". Трамп отметил, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею.