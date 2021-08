В США сгорел завод Коломойского, подозревают поджог

В округе Трамбулл американского штата Огайо сгорел сталелитейный завод украинского олигарха Игоря Коломойского.

В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщает местная пожарная служба в Facebook.

Помех не работал с 2016 года. Борьбу с огнем замедлила отсутствие рабочих пожарных гидрантов поблизости.

"Пожар произошел 11 августа. Когда мы приехали, почти все было охвачено огнем, поэтому мы не можем сказать, где именно начался пожар", - прокомментировал руководитель местной пожарной охраны Джо Натали.

По его словам, работал только один пожарный гидрант. Другие отключили еще в 2015 году. Пожарные потушили огонь за шесть часов.

Офис начальника пожарной охраны штата Огайо подозревает поджог.

Прокуратура Огайо начала расследование о масштабное загрязнение окружающей среды, поскольку на территории завода обнаружили горы токсичных отходов, которые попадали в близлежащую реку.

"В здании отключено электричество. Пожарные гидранты отключены. Молний в ту ночь не было. Так что можете сами понять, что произошло", - сказано в сообщении.

BREAKING: Ohio fire investigators suspect arson in a big blaze last week at steel factory owned by Ukraine oligarch Ihor Kolomoisky, who is under grand jury investigation for money laundering. "We do believe it was intentionally set," said Brian Bohnert of fire marshal's office. pic.twitter.com/7LptsO0sYz