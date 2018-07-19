В США сделали важное заявление по сбитому в Донецкой области МН17

Российская ракета "Бук" класса "земля-воздух", которой был сбит самолет Малазийских авиалиний MH17 в небе над Украиной. Фото - ТСН

Официальный Вашингтон не изменил позиции по прямой ответственности Российской Федерации за сбитый самолет Малазийских авиалиний MH17 в небе над Украиной. Об этом заявила в пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт.

"Правительство Соединенных Штатов уже давно заявляло, что Россия, несомненно, ответственна за то, что MH17 был сбит", - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Американская сторона сделала два заявления в течение последних месяцев и позиция официального Вашингтона не изменилась.

"Соединенные Штаты в полной мере доверяют выводам совместной следственной группы, представленными голландским прокурором. Ракетно-пусковая установка, которая была применена для того, чтобы сбить самолет Малайзийских авиалиний рейса MH17, принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ, дислоцированной в Курске", - отметила Науерт.

Она подчеркнула рейс MH17 был поражен российской ракетой класса "земля-воздух" с территории одной из областей на востоке Украины, которая находилась "под контролем России и сил под руководством России".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подсчитали все российские фейки о сбивания Боинга МН17

Официальный представитель Госдепартамента США подтвердила, что в Вашингтоне "решительно поддерживают решение Нидерландов и Австралии о возложении ответственности на Россию" за уничтожение самолета Малазийских авиалиний.

"Настало время для России признать свою роль в уничтожении самолета и прекратить ее черствую кампанию дезинформации", - резюмировала официальный представитель Государственного департамента США.

17 июля 2014 самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит над контролируемым сепаратистами районом Донецкой области. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли.