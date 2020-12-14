В США сделали первую прививку от коронавируса

В США вакцинировали первого человека. Фото: twitter.com/NYGovCuomo

Сегодня, 14 декабря, в США сделали первую прививку от Covid-19 вакциной Pfizer/BioNTech.

Первой вакцинированной стала медсестра из Нью-Йорка, сообщил USA Today.

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"Я чувствую надежду и облегчение. Надеюсь, это знаменует начало конца травмирующего периода для нашей страны. Хочу заверить общество в том, что вакцина безопасна. У нас пандемия, поэтому все мы должны сделать свой вклад, чтобы положить этому конец и не сдаваться слишком рано. В конце тоннеля есть свет, но мы дальше должны носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Я призываю всех вакцинироваться", - сказала она после прививки.

Президент США Дональд Трамп сразу отреагировал на это сообщением в Twitter.

"Первая прививка вакциной. Поздравляю, США. Поздравляю, мир", - подписал пост политик.

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Американский колледж акушеров-гинекологов - ACOG - не запрещает делать беременным прививки от Covid-19 недавно утвержденной вакциной Pfizer/ BioNTech.