В США разрешили переливания плазмы крови переболевших COVID-19

В США разрешили лечить инфицированных коронавирусом COVID-19 методом переливания плазмы крови уже переболевших пациентов. Министерство здравоохранения и социальных служб США пришло к выводу, что такой метод может быть эффективен и его плюсы перевешивают минусы.
Об этом говорится в документе управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов, опубликованном на сайте ведомства.
"Сегодня Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов выдало экстренный разрешение на использование экспериментального переливания плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения COVID-19", - говорится в документе.
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус надеется, что благодаря современным технологиям человечеству удастся победить пандемию Covid-19 меньше чем за два года.
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