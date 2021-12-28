В США разбился самолет, все пассажиры погибли

Фото: CNN

Возле города Эль-Кахон на юге штата Калифорния упал самолет.

Все пассажиры погибли, передает CNN.

Спасатели не нашли уцелевших людей. Не сообщают, сколько именно тел обнаружили.

В местном департаменте шерифа сказали, что самолет был марки Learjet.

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Вероятной причиной аварии назвали неблагоприятные погодные условия.

В штате Техас упал пассажирский самолет. Он загорелся сразу после взлета. На борту самолета находился 21 человек. Два человека травмировались, погибших нет. Самолет упал в поле в округе Уоллер к западу от Хьюстона.