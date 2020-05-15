В США разбился истребитель

В Соединенных штатах разбился истребитель F-22 Raptor. Фото: Wikipedia

В США разбился многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor.

Авиакатастрофа произошла во время тренировочного полета в штате Флорида. Об этом сообщается на сайте авиабазы ​​Эглин.

"F-22, который закреплен за сорок третьей истребительной эскадрильей и входит в состав 325-го истребительного авиакрыла (ВВС США), разбился примерно в 9:15 (16:15 по Киеву) сегодня утром. Место происшествия находится в 12 милях (около 20 км) к северо-востоку от основной базы Эглин на испытательном и учебном полигоне", - говорится в сообщении.

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Пилот успел катапультироваться, его доставили в больницу.

F-22 - первый американский истребитель пятого поколения. Он изготавливался в 1997-2011 годах. Всего компании Lockheed Martin и Boeing выпустили 195 таких самолетов. Все они находятся на вооружении ВВС США.