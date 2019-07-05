В США произошло крупнейшее за 25 лет землетрясение

В США произошло землетрясение. Фото: Корреспондент

В Южной Калифорнии в США произошло землетрясение. Сила землетрясения оценена в 6,4 балла.

Подземные толчки ощущались в Лос-Анджелесе, но пользователи в соцсетях пишут, что они были также в Лас-Вегасе и других городах, сообщают американские СМИ.

Президент США Дональд Трамп уже заверил граждан, что ситуация находится под контролем.

Из-за повреждения из местной больницы Риджкрест пришлось эвакуировать людей. Имеются сообщения о пожарах в этом районе и отдельные разрушения.

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В результате землетрясения в 1994 году в Калифорнии погибли 57 человек, почти 9000 были ранены. Тогда штат понес убытки на десятки миллиардов долларов.