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среда, 08 мая 2019 05:49

В США произошла стрельба в школе: 1 погибший, 8 ранены

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В США произошла стрельба в школе: 1 погибший, 8 ранены
В американской школе снова стрельба. Фото: Корреспондент

В американском штате Колорадо недалеко от печально школы "Колумбайн" произошла стрельба, в результате которой погиб один ученик, еще восемь получили ранения.

Стрельба началась в школе STEM School Highlands Ranch около двух часов дня во вторник, 7 мая. Подозреваемые вошли в школу и начали стрелять с двух сторон, сообщает CNN.

Правоохранители прибыли на место происшествия в течение двух минут. Когда полицейские зашли в школу, выстрелы еще звучали, и они "боролись с подозреваемыми, чтобы взять их под стражу".

Стрельбу устроили двое учеников этой школы - один из них уже взрослый, другой - несовершеннолетний.

В результате стрельбы на месте погиб 18-летний ученик. Восемь учеников госпитализированы в местные больницы, несколько из них находятся в критическом состоянии. Самой молодой жертве - 15 лет.

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Напомним, в прошлом месяце 18-летняя старшеклассница из штата Флорида своими угрозами заставила закрыть 19 школ в штате Колорадо. Это произошло накануне 20-й годовщины трагедии в школе "Колумбайн", где двое подростков расстреляли 13 человек и покончили с собой. Девушка была одной из поклонниц тех подростков и накануне годовщины трагедии прислала угрозы школам в Колорадо. В конце концов й нашли застреленной в лагере у горы Эванс.

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