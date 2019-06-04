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вторник, 04 июня 2019 14:47

В США приняли законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

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В США приняли законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Авторами проекта закона стали сенаторы Линдси Грэм и Дик Дурбин Фото: Delo.ua

Сенат США вечером 3 июня единогласно поддержал законопроект о запрете иностранного вмешательства в выборы. Законопроект предусматривает запрет получать американскую визу для тех, кто был обвинен во вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах.

Теперь Палата представителей поддержать законопроект, пишет gordonua.com

Речь идет как о нарушении законов о голосовании и финансирования избирательной кампании, так и о вмешательстве под руководством иностранного государства.

После голосования в Сенате Линдси Грэм заявил, что закон станет сигналом о том, что США не потерпят вмешательства иностранных государств в свои выборы. Законопроект должна поддержать Палата представителей, после чего его должен подписать президент США Дональд Трамп.

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Авторами проекта закона стали сенаторы Линдси Грэм и Дик Дурбин.

В октябре 2016-го власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, чтобы помочь республиканцу Трампу победить. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США. Специальный прокурор Роберт Мюллер с мая 2017-го расследовал возможный заговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы. 16 февраля 2018-го Министерство юстиции США предъявило обвинение по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016-го 13 гражданам России и 3 компаниям, среди которых бизнесмен Евгений Пригожин и его компании "Агентство интернет-исследований" ("фабрика троллей"), "Конкорд Менеджмент и консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг". Всем обвиняемым инкриминируют сговор с целью обмана Соединенных Штатов. По данным Минюста, агентство покупало пространство на серверах в США и регистрировало сотни аккаунтов в Facebook, Twitter и Instagram, используя похищенные или поддельные американские документы, а также фиктивные банковские счета.

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Дата
04
июня

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