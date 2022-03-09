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В США посоветовали перед поездкой в Украину составить завещание и сдать образцы ДНК

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В США посоветовали перед поездкой в Украину составить завещание и сдать образцы ДНК
Фото: pixabayСреди советов еще есть сдать ДНК и высказать пожелания похорон. Фото: pixabay

В Государственном департаменте США порекомендовали американцам, желающим поехать в Украину, составить перед поездкой завещание, сдать образцы ДНК и высказать пожелания по похоронам.

Также в Госдепе порекомендовали гражданам США немедленно уехать из Украины, если есть возможность, сообщили в посольстве США в Украине.

В сообщении в частности говорится, что граждане США не должны ехать в Украину из-за "вооруженного конфликта".

Оставшимся в Украине следует проявлять повышенную осторожность "из-за возможности активных боевых действий, преступности и гражданских беспорядков".

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Если человек не находится в Украине, но решил пренебречь рекомендациями не въезжать в Украину, ему советуют сделать некоторые приготовления перед поездкой, а именно:

• составить завещание и определить соответствующие страховые выгоды и/или написать доверенность;
•обсудить с близкими план по уходу/опеке над детьми, домашними животными, имуществом, вещами, неликвидными активами (коллекции, произведения искусства и т.п.), пожелания на похороны и т.д.;
•поделиться важными документами, информацией для входа и контактами с близкими, чтобы они могли управлять делами гражданина, если он не сможет вернуться в США;
•оставить образцы ДНК у своего врача, чтобы семья имела к ним доступ;
•составить личный план безопасности в координации с работодателем или принимающей организацией, проконсультироваться с профессиональной организацией безопасности;
• разработать план общения с семьей, работодателем или принимающей организацией, чтобы они могли контролировать безопасность и местонахождение гражданина. В этом плане должно быть указано, с кем человек будет связываться в первую очередь и каким образом будет информация передана дальше;
•зарегистрировать свою поездку в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) Госдепартамента, чтобы получать уведомления и облегчить определение местоположения в чрезвычайной ситуации.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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