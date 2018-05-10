В США похитили костюм Железного человека

Неизвестные украли костюм Тони Старка. Фото: ukranews.com

Полиция Лос-Анжелеса расследует пропажу костюма-доспехов стоимостью 320 тысяч долларов, в которых актер Роберт Дауни-младший снимался в первом фильме Железный человек.

Последний раз оригинальные доспехи главного героя кинокартины Тони Старка реквизиторы видели на складах городка Пакойма (пригород Лос-Анжелеса) в феврале, однако уже в апреле деталей костюма на месте не оказалось, передает CBS.

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Предполагается, что кража могла быть совершена в апреле, но известно о ней стало лишь недавно.

Отметим, что первый фильм о Железном человеке был снят в 2008 году и, при бюджете 140 миллионов, принес своим создателям более полумиллиарда долларов.

Роберт Дауни младший представил ленту "Судья" (The Judge), режиссера Дэвида Добкина в Беверли-Хиллз. Возле AMPAS Samuel Goldwyn Theater собралось немало знаменитостей, которые составили Дауни младшему компанию на съемочной площадке фильма - перед десятками фотографов и зевак, столпившихся позади них, появились Вера Фармига, Лейтон Мистер и многие другие актеры, исполнившие в проекте ведущие роли.