В США подтвердили опасную побочную реакции после вакцин Pfizer и Moderna

Вакцины против коронавируса могут вызвать побочные эффекты у молодых мужчин. Фото: Reuters

Вакцины от коронавируса производства Pfizer и Moderna могут вызвать опасный побочный эффект у молодых мужчин - воспаление сердца.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на отчет Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

Минздрав Израиля сообщил о возможной связи между вакцинами и заболеванием сердца. Тогда и началось расследование безопасности этих препаратов.

После второй дозы вакцин у мужчин в возрасте 12-24 года диагностировали воспаление сердца в течение недели после укола. Некоторым пациентам потребовалась госпитализация, однако большинство из них полностью избавились симптомов.

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"У лиц в возрасте от 16 до 24 лет после введения второй дозы вакцины было зарегистрировано 283 случая воспаления сердца. Это можно сравнить с ожиданиями от 10 до 102 случаев для этого возрастного диапазона на основе фоновой заболеваемости населения США", - говорится в сообщении CDC.

Еще одна система мониторинга показала увеличение частоты сердечных воспалений у людей от 16 до 39 лет после второй прививки по сравнению с частотой, которая наблюдается после первой дозы.

В компаниях Moderna и Pfizer пока не установили связь между сердечными заболеваниями и вакцинами.

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