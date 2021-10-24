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понедельник, 25 октября 2021 01:55

В США планируют начать вакцинацию детей от пяти лет уже в ноябре

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В США планируют начать вакцинацию детей от пяти лет уже в ноябре
План предусматривает также соответствующую разъяснительную кампанию среди родителей. Фото: Reuters

Вакцины от коронавируса для детей, скорее всего, будут доступны в первой половине ноября. Об этом заявил в воскресенье главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи в интервью ABC News.

"Если все пойдет хорошо и мы получим разрешение регулирующих органов и рекомендации Центра контроля и профилактики заболеваний, то вполне возможно и даже очень вероятно, что вакцины будут доступны для детей от 5 до 11 лет в течение первого или второго недели ноября", - сказал Фаучи.

Согласно новым данным, эффективность вакцины компании Pfizer при ее введении детям оценивается почти на 91%. Консультативная группа Управления контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами во вторник рассмотрит вопрос о предоставлении разрешения на использование вакцины для детей, которую пока дают начиная с 12 лет.

Белый дом в среду объявил о своем плане вакцинации около 28 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет, если будет предоставлено соответствующее разрешение. План предусматривает также соответствующую разъяснительную кампанию среди родителей.

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