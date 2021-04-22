В США ответили на дерзкие угрозы Путина относительно пересечения "красных линий"

США не боятся угроз Путина. Фото: Reuters

В США ответили на дерзкое заявление президента России Владимира Путина о пересечении "красных линий" с РФ.

Спикер Белого дома Джен Псаки 22 апреля прокомментировала слова Путина.

"Накануне Путин предостерег другие страны от пересечения "красных линий" в отношениях с РФ. Иначе "Россия оставляет за собой право на асимметричные ответы касательно провокаторов". Я не думаю, что мы принимаем на свой счет то, что говорит президент Путин. У нас толстая кожа", - ответила Псаки.

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По ее словам, США ввели санкции против РФ, так как действия России должны иметь последствия.

"Мы никогда не ожидали и не прогнозировали, что один набор санкций немедленно изменит поведение. Но он посылает четкий сигнал о том, что поведение России неприемлемо и не может продолжаться", - сказала она.

Президент России Владимир Путин предостерег другие страны не переходить красные линии в отношениях с Москвой.