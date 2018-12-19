В США официально подтвердили вывод войск из Сирии

США выводят войска из Сирии. Фото: 24tv.ua

США начали выводить свои войска из Сирии.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что таким образом происходит переход к следующей фазе борьбы с ИДИЛ, сообщает Reuters.

"Все победы над ИДИЛ в Сирии не являются сигналом о конце глобальной коалиции или ее кампании. Мы начали возвращение американских военных домой одновременно с переходом к следующей фазе этой кампании", - отметила Сандерс.

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США нужно 60-100 дней для вывода своих военных.

Ранее о выводе войск США из Сирии сообщали американские СМИ. В министерстве обороны и в администрации президента Дональда Трампа от комментариев отказались.