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среда, 19 декабря 2018 22:38

В США официально подтвердили вывод войск из Сирии

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В США официально подтвердили вывод войск из Сирии
США выводят войска из Сирии. Фото: 24tv.ua

США начали выводить свои войска из Сирии.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что таким образом происходит переход к следующей фазе борьбы с ИДИЛ, сообщает Reuters.

"Все победы над ИДИЛ в Сирии не являются сигналом о конце глобальной коалиции или ее кампании. Мы начали возвращение американских военных домой одновременно с переходом к следующей фазе этой кампании", - отметила Сандерс.

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США нужно 60-100 дней для вывода своих военных.

Ранее о выводе войск США из Сирии сообщали американские СМИ. В министерстве обороны и в администрации президента Дональда Трампа от комментариев отказались.

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