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Спецтема: Враг возле украинской границы

В США объяснили, почему не вводят санкции против РФ уже сейчас

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В США объяснили, почему не вводят санкции против РФ уже сейчас
Блинкен отреагировал на призывы ввести санкции против России до вторжения в Украину. Фото: Reuters

Вашингтон и его союзники подготовили "массивный пакет" санкций против России в случае нового вторжения в Украину. Внедрив их уже сейчас, это снизит их эффективность.

Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN, комментируя призыв президента Владимира Зеленского ввести санкции немедленно.

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"Как только вы активируете их, этот сдерживающий фактор (России. - Gazeta.ua) исчезнет. И до последней минуты, пока мы можем попытаться внести в это сдерживающий эффект, мы будем пытаться это делать", - сказал Блинкен.

Госсекретарь считает, что если санкции опубликовать заранее, Россия попытается подготовиться к ним и спланировать дальнейшие действия.

19 февраля Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В этом году она посвящена актуальным угрозам на Востоке Европы и ситуации вокруг Украины.

Зеленский призвал партнеров не ждать полномасштабного вторжения России в Украину и ввести уже санкции против страны-агрессора. Зеленский считает, что после возможной эскалации санкции не будут иметь никакого смысла.

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