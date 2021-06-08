В США не ожидают значительных результатов от встречи Байдена и Путина

Байден и Путин встретятся 16 июня в Женеве. Фото: Reuters

В Белом доме не рассчитывают на значительные результаты от встречи президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина, которая запланирована на 16 июня в Женеве.

Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс конференции.

"Если вы ждете действительно значительных результатов, то, вероятно, ждать придется долго. Саммит является возможностью президенту заявить России о наших намерениях и потенциале и услышать это же от российской стороны", - прокомментировал он.

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По словам Салливана, ситуация и время для проведения встречи обоих президентов сейчас соответствующие.

"Мы продолжили новый ДСНВ, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Сделали так, чтобы Россия заплатила за вмешательство в выборы и за кибератаки SolarWinds. Мы имели дело с наращиванием войск на границе с Украиной. Мы сталкиваемся с целым рядом проблем в сфере кибербезопасности, с вирусами-вымогателями", - добавил он.

Президенты США Джо Байден и РФ Владимир Путин обсудят вопросы стратегической стабильности. Саммит в Женеве 16 июня станет возможностью для обсуждения как проблемных вопросов, так и сфер, где США и РФ имеют общий интерес.