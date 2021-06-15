В США не ожидают существенных результатов от встречи Байдена с Путиным

Байден завтра встретится с Путиным. Фото: Reuters

В США не ожидают существенных результатов встречи президента Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США, передает "Інтерфакс-Україна".

"Мы не ожидаем существенных результатов", - заявил собеседник журналистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кремле озвучили темы переговоров Байдена и Путина

Переговоры Путина с Байденом пройдут в завтра в Женеве в Швейцарии. Президент США сегодня прибыл в этот город.

Президент США Джо Байден собрал группу экспертов по вопросам России перед саммитом с лидером РФ Владимиром Путиным. Эксперты порекомендовали Байдену отказаться от совместной пресс-конференции с главой Кремля после переговоров.