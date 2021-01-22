В США намекнули на санкции против обидчиков Навального

Алексея Навального задержали в Москве. Фото: Интерфакс

Администрация президента США Джо Байдена будет принимать меры для наказания обидчиков российского оппозиционера Алексея Навального.

"Атаки Кремля на господина Навального - это не просто грубое нарушение прав человека, но и оскорбление всего российского народа, который хочет, чтобы его голос был услышан. Администрация Байдена-Харрис будет принимать шаги, чтобы нападающие на Навального понесли убытки, и будет поддержать всех , кто выступает за демократию и общие права - будь то в России или где по всему миру", - заявила временная руководительница миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

Соединенные Штаты решительно осуждают решение российских властей арестовать Навального.

"Господина Навального следует немедленно освободить, а причастные к ужасной попытки его убийства должны понести наказание", - заявила представительница США.

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17 января Алексей Навальный был задержан в зоне паспортного контроля международного московского аэропорта "Шереметьево". Он возвращался в РФ из Германии, где проходил лечение после отравления веществом группы "Новичок" вероятными сотрудниками ФСБ в конце августа прошлого года в РФ. 18 января Навального увезли в СИЗО "Матросская тишина" с ВВС в Химках, где он пробыл ночь и где состоялся суд, который назначил ему 30 суток ареста. Судебное заседание об изменении Навальному условного срока на реальный перенесли на 2 февраля.