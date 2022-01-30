В США могут ввести санкции против России еще до ее вторжения в Украину

Разработка санкций находится в финальной стадии. Фото: Reuters

Глава сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес предположил, что США могут ввести санкции против России еще до вторжения в Украину.

Разработка проекта находится на финальной стадии, сообщает корреспондент CNN Джош Рогин.

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"Есть некоторые санкции, которые могут быть введены заранее за то, что Россия уже сделала, а затем "разрушительные санкции", если она вторгнется в Украину", - сказал Менендес в интервью телеканалу.

Переговоры между двумя партиями США по поводу санкции находятся на финальной стадии.

Великобритании разрабатывает законопроект, позволяющий вводить санкции против любых организаций и лиц из Российской Федерации. Его представят в британском парламенте на следующей неделе.