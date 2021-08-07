В США масштабный пожар уничтожил целый город

Пожар испепелил 130 гектаров леса. Фото: DW

В штате Калифорния, США, бушует пожар "Дикси".

Огонь полностью уничтожил город Гринвилл, который основали в период золотой лихорадки. Об этом сообщает Euronews.

Пожар "Дикси" признали самым крупным за всю историю штата. Он также испепелил 130 гектаров леса.

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Жителей соседнего Честера, расположенного на озере Алманор, и нескольких других населенных пунктов эвакуировали.

Из-за жары, ветра и засухи огонь стремительно распространяется США.

Ликвидируют возгорание 5000 человек. Пламя выбрасывает в атмосферу дым, который хорошо видно из космоса.

6 августа сводный отряд пожарных с Украины прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. Сотня спасателей ДСНС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта "Киев".