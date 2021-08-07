В США масштабный пожар уничтожил целый город

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 828
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 2620
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 297
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 441
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Просмотров: 2215
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 12042
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
2 Просмотров: 1008
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
1 Просмотров: 1026
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 864
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 621
Фото
Все фото
11
7
5
6
8
&quot;Это библейская катастрофа&quot; - в Греции эвакуируют тысячи людей
"Это библейская катастрофа" - в Греции эвакуируют тысячи людей
Украинские спасатели отправились укрощать греческие пожары
Украинские спасатели отправились укрощать греческие пожары
Район затянуло черным дымом: горит логистический склад
Район затянуло черным дымом: горит логистический склад
Компания Брэнсона возобновила продажу билетов на полет в космос и назвала цену
Компания Брэнсона возобновила продажу билетов на полет в космос и назвала цену
В Греции лесные пожары вышли из-под контроля
В Греции лесные пожары вышли из-под контроля
Видео
Все видео
В США масштабный пожар уничтожил целый город
В США масштабный пожар уничтожил целый город
Показали падение российского космического модуля
Показали падение российского космического модуля
Гренок не будет: у россиянки на кухне взорвался батон
Гренок не будет: у россиянки на кухне взорвался батон
Строитель частично снес дом работодателя, который должен ему почти $6 млн
Строитель частично снес дом работодателя, который должен ему почти $6 млн
Женщина имеет самый большой в мире рот
Женщина имеет самый большой в мире рот
Интервью
1/5
Остановили бы агрессию России - что было бы, если бы Украина оборонялась в Крыму
Остановили бы агрессию России - что было бы, если бы Украина оборонялась в Крыму
2 Просмотров: 765
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 261
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 855
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 342
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1953
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 августа 2021
Просмотров: 360
Немає синергії
Над ним знову насміялися, принизили. І знову… сказати б, дівчата, але обидві – колеги, керівники європейських країн. Він тиждень не ...
суббота, 07 августа 2021 16:51

В США масштабный пожар уничтожил целый город

  Комментировать
В США масштабный пожар уничтожил целый город
Пожар испепелил 130 гектаров леса. Фото: DW

В штате Калифорния, США, бушует пожар "Дикси".

Огонь полностью уничтожил город Гринвилл, который основали в период золотой лихорадки. Об этом сообщает Euronews.

Пожар "Дикси" признали самым крупным за всю историю штата. Он также испепелил 130 гектаров леса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это библейская катастрофа" - в Греции эвакуируют тысячи людей

Жителей соседнего Честера, расположенного на озере Алманор, и нескольких других населенных пунктов эвакуировали.

Из-за жары, ветра и засухи огонь стремительно распространяется США.

Ликвидируют возгорание 5000 человек. Пламя выбрасывает в атмосферу дым, который хорошо видно из космоса.

6 августа сводный отряд пожарных с Украины прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. Сотня спасателей ДСНС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта "Киев".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В США масштабный пожар уничтожил целый город». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

"Аль-Каида" подорвала посольства США в странах Африки

Самое читаемое
Серебряная призёрша Олимпиады рассказала о самом экстремальном сексе в жизни
Серебряная призёрша Олимпиады рассказала о самом экстремальном сексе в жизни Просмотров: 19089
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
14
 Просмотров: 12042
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 7263
Табу в оформлении жилья: пять устаревших идей интерьера
Табу в оформлении жилья: пять устаревших идей интерьера
5
 Просмотров: 6174
Водитель легковушки влетел в фуру: авто пополам, а в вещах погибшего - &quot;сюрприз&quot;
Водитель легковушки влетел в фуру: авто пополам, а в вещах погибшего - "сюрприз"
6
 Просмотров: 5274
Мир
"Это библейская катастрофа" - в Греции эвакуируют тысячи людей
"Это библейская катастрофа" - в Греции эвакуируют тысячи людей
11
 Просмотров: 315
Мир на пороге пика смертности от Сovid-19 - прогноз
Мир на пороге пика смертности от Сovid-19 - прогноз Просмотров: 576
Нелегальные мигранты получат €300 за возвращение в свои страны
Нелегальные мигранты получат €300 за возвращение в свои страны Просмотров: 198
США объявят новые санкции против Беларуси в годовщину начала протестов
США объявят новые санкции против Беларуси в годовщину начала протестов Просмотров: 162
Украинские спасатели отправились укрощать греческие пожары
Украинские спасатели отправились укрощать греческие пожары
7
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
4
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
3
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
3
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
3
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
2
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Голосов: 490
Голосование Что больше всего объединяет украинцев?
  • Язык и история
  • Сопротивление агрессии России
  • Нелюбовь к политикам
  • Вера в лучшее будущее
  • Патриотизм
  • Неудовлетворенность действительностью
  • Совместные усилия в преодолении проблем
  • Радость от побед
  • Другое (пишите в комментариях)
Просмотреть