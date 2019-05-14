В США хотят ввести санкции против строителей "Северного потока-2"

Укладка трубопровода "Северный поток-2". Фото: REUTERS.

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз и сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джин Шейхин предложили Конгрессу США законопроект, направленный против российского газопровода "Северный поток-2".

Оба сенатора входят в комитет по международным отношениям Конгресса США. Предложенным документом они хотят усилить давление на важный для России энергетический проект, передает Bloomberg.

Согласно законопроекту, ограничительные меры будут приниматься в отношении судов, ведущих укладки трубопровода. В частности, сенаторы предлагают запретить въезд на территорию США и заморозить финансовые активы лиц, продающих или сдающих в аренду морские суда для строительства "Северного потока-2". Кроме того, целый ряд ограничений предлагается ввести против тех, кто оказывает финансовую или техническую поддержку, а также обеспечивает страхование таких судов.

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Американские законодатели предлагают обратить особое внимание на деятельность двух строительных компаний - швейцарского подрядчика Allseas и итальянской Saipem. Они занимаются укладкой труб для "Северного потока-2", добавляет Foreign Policy.

Как сообщил изданию один из помощников сенатора-республиканца, знакомый с ходом работы над законопроектом, за образец были взяты прошлые действия США, направленные против нефтяного экспорта Ирана.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Питер Пеллегрини отметили недопустимость использования энергетических проектов, включая Nord Stream 2 (Северный поток-2), в качестве геополитической оружия.