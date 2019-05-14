В США хотят ввести санкции против строителей "Северного потока-2"

 
Ексклюзивы
1/5
С досрочными выборами Порошенко получит приличный результат
С досрочными выборами Порошенко получит приличный результат
1 Просмотров: 1224
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
1 Просмотров: 2007
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 5184
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2718
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 2070
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4745
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1179
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 3060
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3474
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5805
Фото
Все фото
11
13
5
10
5
&quot;Удивительная Земля&quot; - назвали победителей конкурса BigPicture Natural World Photography
"Удивительная Земля" - назвали победителей конкурса BigPicture Natural World Photography
Танцы, музыка, спектакли: открыли первый Фестиваль греческой культуры
Танцы, музыка, спектакли: открыли первый Фестиваль греческой культуры
Студентка рассказала как бесплатно поехать учиться в Словакию
Студентка рассказала как бесплатно поехать учиться в Словакию
Дуэт художников создает красочные мини-миры из бумаги
Дуэт художников создает красочные мини-миры из бумаги
Путешественница рассказала об отдыхе и жизни на Коста-Рике
Путешественница рассказала об отдыхе и жизни на Коста-Рике
Видео
Все видео
Жесткое приземление: посадку самолета без шасси сняли на видео
Жесткое приземление: посадку самолета без шасси сняли на видео
Disney поздравил королевскую семью с пополнением
Disney поздравил королевскую семью с пополнением
Китайские музыканты сняли клип в Киеве
Китайские музыканты сняли клип в Киеве
Зазевался - Путин опозорился на видео
Зазевался - Путин опозорился на видео
"Почему такое неуважение?": наглые российские туристки опозорились в Израиле
"Почему такое неуважение?": наглые российские туристки опозорились в Израиле
Интервью
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 5184
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1152
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3330
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1395
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1458
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 мая 2019
Просмотров: 414
Муха
У дитинстві мати була непохитною: все на світі можна було скасувати, але обід — нізащо. Граємо з хлопцями вирішальну гру футбольного турніру ...
вторник, 14 мая 2019 08:27

В США хотят ввести санкции против строителей "Северного потока-2"

  Комментировать
В США хотят ввести санкции против строителей &quot;Северного потока-2&quot;
Укладка трубопровода "Северный поток-2". Фото: REUTERS.

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз и сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джин Шейхин предложили Конгрессу США законопроект, направленный против российского газопровода "Северный поток-2".

Оба сенатора входят в комитет по международным отношениям Конгресса США. Предложенным документом они хотят усилить давление на важный для России энергетический проект, передает Bloomberg.

Согласно законопроекту, ограничительные меры будут приниматься в отношении судов, ведущих укладки трубопровода. В частности, сенаторы предлагают запретить въезд на территорию США и заморозить финансовые активы лиц, продающих или сдающих в аренду морские суда для строительства "Северного потока-2". Кроме того, целый ряд ограничений предлагается ввести против тех, кто оказывает финансовую или техническую поддержку, а также обеспечивает страхование таких судов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Защищает "Северный поток-2", хотя понимает, что это "грязная сделка" - экс-посол США о позиции Меркель

Американские законодатели предлагают обратить особое внимание на деятельность двух строительных компаний - швейцарского подрядчика Allseas и итальянской Saipem. Они занимаются укладкой труб для "Северного потока-2", добавляет Foreign Policy.

Как сообщил изданию один из помощников сенатора-республиканца, знакомый с ходом работы над законопроектом, за образец были взяты прошлые действия США, направленные против нефтяного экспорта Ирана.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Питер Пеллегрини отметили недопустимость использования энергетических проектов, включая Nord Stream 2 (Северный поток-2), в качестве геополитической оружия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В США хотят ввести санкции против строителей "Северного потока-2"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

На вторых олимпийских играх были спортсмены из Украины

Самое читаемое
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
19
 Просмотров: 41769
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники Просмотров: 20035
Тина Кароль показала грудь в мини-бикини
Тина Кароль показала грудь в мини-бикини Просмотров: 19945
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 19395
&quot;Красота какая!&quot; - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
"Красота какая!" - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
8
 Просмотров: 18776
Мир
В России заявили о подготовке США к ядерной атаке
В России заявили о подготовке США к ядерной атаке Просмотров: 315
Меркель снова не повезло с самолетом
Меркель снова не повезло с самолетом Просмотров: 387
Женщина оставила в пиццерии $424 тысячи
Женщина оставила в пиццерии $424 тысячи Просмотров: 666
Экс-мэра посадили за коррупцию
Экс-мэра посадили за коррупцию Просмотров: 297
В России трагически погибла журналистка
В России трагически погибла журналистка Просмотров: 1728
Больше всего комментируют
15
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
11
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
4
Порошенко наградил скандального "регионала"
2
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
2
Критиковал Майдан и был в Партии регионов: СМИ рассказали о спикере штаба Зеленского
Голосов: 322
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua